更新版 1-中国金融：中投公司去年净利同比增12.3%，未来看好海外基础设施等领域

* 中投公司去年净利同比增12.3%，累计年化收益率5.70%

* 境外投资组合全年收益率达9.33%

* 未来看好农业，基础设施，房地产和高新技术四个领域 (新增更多内容和背景)

路透北京8月8日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司 周五公布，该公司去年净利润同比增长12.3%；境外投资组合全年收益率达9.33%。

中投公司年报显示，该公司2013年净利润为869亿美元，2012年则为774亿美元。公司自成立到2013年末，累计年化收益率达5.70%。

”未来投资比较看好农业、基础设施、房地产和高新技术四个领域。“中投公司新闻发言人刘芳玉称。

中投公司董事长丁学东此前在英国金融时报撰文表示，该公司计划进行更多农业投资，包括与政府和其他机构投资者开展合作。这进一步显示出，中国希望在食品产业加强自己的地位。

该公司年报并显示，截止2013年底，中投境外投资组合中，公开市场股票和长期资产的占比居前两位，分别为40.4%和28.2%；固定收益、绝对收益和现金及现金产品的占比分别为17.0%、11.8%和2.6%。

在公开市场股票中，美国股票、非美发达股票和新兴股票的占比分别为46.1%、36.8%和17.1%。从公开市场股票的行业分布来看，金融占比最大，达22.9%；占比在10%以上的行业还有弹性消费、信息科技、非弹性消费和工业。

中投表示，2013年该公司小幅增加了股票配置比例，降低了国债配置比例。

掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。海外市场关注中投的投资方向，而国内舆论紧盯中投的投资收益。中投2012年年报显示净利润同比增长六成；境外投资组合全年收益率达到10.60%，自公司成立以来的累计年化收益率为5.02%。