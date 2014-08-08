更新版 1-中国金融：中投公司去年净利同比增12.3%，未来看好海外基础设施等领域

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
* 中投公司去年净利同比增12.3%，累计年化收益率5.70%
* 境外投资组合全年收益率达9.33%
* 未来看好农业，基础设施，房地产和高新技术四个领域 (新增更多内容和背景)
路透北京8月8日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司 周五公布，该公司去年净利润同比增长12.3%；境外投资组合全年收益率达9.33%。
中投公司年报显示，该公司2013年净利润为869亿美元，2012年则为774亿美元。公司自成立到2013年末，累计年化收益率达5.70%。
”未来投资比较看好农业、基础设施、房地产和高新技术四个领域。“中投公司新闻发言人刘芳玉称。
中投公司董事长丁学东此前在英国金融时报撰文表示，该公司计划进行更多农业投资，包括与政府和其他机构投资者开展合作。这进一步显示出，中国希望在食品产业加强自己的地位。
该公司年报并显示，截止2013年底，中投境外投资组合中，公开市场股票和长期资产的占比居前两位，分别为40.4%和28.2%；固定收益、绝对收益和现金及现金产品的占比分别为17.0%、11.8%和2.6%。
在公开市场股票中，美国股票、非美发达股票和新兴股票的占比分别为46.1%、36.8%和17.1%。从公开市场股票的行业分布来看，金融占比最大，达22.9%；占比在10%以上的行业还有弹性消费、信息科技、非弹性消费和工业。
中投表示，2013年该公司小幅增加了股票配置比例，降低了国债配置比例。
掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。海外市场关注中投的投资方向，而国内舆论紧盯中投的投资收益。中投2012年年报显示净利润同比增长六成；境外投资组合全年收益率达到10.60%，自公司成立以来的累计年化收益率为5.02%。
而近期中国审计署发布的审计报告则指出，2008年至2013年，中投公司境外投资中，六个损失项目、四个浮亏项目和两个面临损失风险项目存在管理人员失职、尽职调查不深入和投后管理不到位等问题；其他部分项目存在选聘外部管理人不够规范、未及时委派管理人员等问题。 （完） (发稿 张晓翀；撰写 谢衡; 审校 曾祥进)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选