中国股市：沪综指收升终结三连跌，科技股引领大盘反弹

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透上海8月8日 - 中国股市沪综指周五收市小涨，终结三连跌。分析师指出，经过近日的调整，盘中获利回吐压力有所减弱，今日新出炉的超预期中国贸易数据给市场增加些许信心，大盘在科技媒体股的引领下，出现小幅反弹。
沪综指 收报2,194.425点，涨6.756点或0.31%，本周累计涨0.42%；上证A股今日成交1,096亿元人民币，上交易日为1,371亿元。
“连跌三天了，跌得差不多了，再下跌图形就难看了。”华泰证券分析师周林指出，今日公布的贸易数据较好，给投资者增加一些信心。
受海外发达经济体复苏以及国内稳外贸政策的拉动，中国7月出口增速重回双位数并创15个月高点，当月贸易顺差亦创下历史新高，7月贸易顺差473亿美元，路透预估为顺差270亿美元。
他预计，大盘本轮反弹尚未结束，一旦外围资金入场加速，股指很快会结束调整，继续上涨。
因媒体报导国家发改委将在云计算、物联网、电子商务等领域研究出台一批重大产业政策，科技媒体股走势较强。上证380信息技术指数 收升1.49%。
沪深300指数 收报2,331.134点，涨0.16%；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,336.6点，涨0.07%，成交678,376手。（完）
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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