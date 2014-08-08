《独家新闻》美国参议员调查聚焦高盛等机构大宗商品持仓问题

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
华尔街发现同时参与大宗商品的交易和交割将获益匪浅，但一些投资银行已撤出部分事业，因它们成为众矢之地，并且官司缠身又受到监管机构的调查。
摩根大通已售出实货交易事业，高盛正在出售旗下金属仓储公司，但银行并未全数出脱这类事业。
**最终目标**
对Levin来说，银行的大宗商品事业是终极目标之一。Levin在调查小组服务约15年后，将在今年底退休。
Levin周四在专访中表示，在去职前，将会对华尔街和大宗商品投资的调查工作做出总结。
“我们正在调查实货商品问题。或会有其他(要调查的议题)，但我不想说明可能要调查什么，”Levin表示。他不愿详说。
Levin小组在2012年底开始检视大宗商品市场，此前数月金属用户抱怨连连，路透报导也突显出银行和美联储就商品交易所展开的幕后角力。
纽约时报的头版消息及美国参议院金融委员会在2013年中举行的听证会则加大压力，美联储今年初表示，可能会推动新举措来限制银行参与原物料供应链业务。(完) (编译 朱晓军/戴素萍 审校 田建华/张明钧)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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