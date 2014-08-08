《独家新闻》美国参议员调查聚焦高盛等机构大宗商品持仓问题

华尔街发现同时参与大宗商品的交易和交割将获益匪浅，但一些投资银行已撤出部分事业，因它们成为众矢之地，并且官司缠身又受到监管机构的调查。

摩根大通已售出实货交易事业，高盛正在出售旗下金属仓储公司，但银行并未全数出脱这类事业。

**最终目标**

对Levin来说，银行的大宗商品事业是终极目标之一。Levin在调查小组服务约15年后，将在今年底退休。

Levin周四在专访中表示，在去职前，将会对华尔街和大宗商品投资的调查工作做出总结。

“我们正在调查实货商品问题。或会有其他(要调查的议题)，但我不想说明可能要调查什么，”Levin表示。他不愿详说。

Levin小组在2012年底开始检视大宗商品市场，此前数月金属用户抱怨连连，路透报导也突显出银行和美联储就商品交易所展开的幕后角力。