《路透晚报》--8月8日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：地缘政治疑虑罩顶，日经指数收挫3%创五个月最大单日跌幅

日本股市日经指数周五跌至两个月低点，遭遇五个月以来最大单日跌幅，因投资者担忧乌克兰和中东的地缘政治紧张局势将扰乱全球经济增长。日经指数重挫3.0%，创下五个月来单日最大跌幅，收报14,778.37点。

--中国股市：沪综指收升终结三连跌，科技股引领大盘反弹

中国股市沪综指收市小涨，终结三连跌。沪综指收报2,194.425点，涨6.756点或0.31%，本周累计涨0.42%；上证A股今日成交1,096亿元人民币。

--香港股市：收跌，四周以来首次周线下滑

香港股市四周以来首次周线收跌，尽管油价上涨推动中资能源类股走强。恒生指数跌0.2%至24,331.41点，本周下滑0.8%。恒生国企指数跌0.4%，周线走低1.4%。

--汇市：美元下滑，伊拉克局势推升日圆和瑞郎

美元兑避险日圆下滑，此前美国总统奥巴马批准在伊拉克进行定向空中打击，加剧了地缘政治紧张局势并打击风险意愿。0842GMT，美元兑日圆下滑0.3%至101.80，最低一度跌至两周低点101.52。瑞郎上扬0.25%。欧元也回升，短暂站上1.34，随后盘整至1.3394。

--欧元债市：二线国家公债收益率上涨，中东和乌克兰紧张情势加剧

欧元区低评级国家公债收益率上涨，因投资者开始关注中东和乌克兰的的紧张情势升级。周五盘初，意大利10年期公债收益率升7个基点至2.92%，而西班牙公债收益率涨4个基点至2.65%。葡萄牙10年期公债收益率升7个基点至3.94%，而希腊10年期公债收益率涨6个基点至6.58%。

意大利/德国10年期公债收益率之差创下190个基点的五个月最阔， 西班牙/德国10年期公债收益率之差创下165个基点的两个半月最阔。

--国际油市：布兰特油价涨至近107美元，美国将空袭伊拉克激进武装

欧美两地油价上涨超过1美元，其中布兰特原油期货接近每桶107美元，此前美国批准对伊拉克的伊斯兰激进分子进行空中打击，加剧伊拉克原油生产中断的风险。0837GMT，布兰特9月原油期货上涨0.76美元，至每桶106.22美元。美国原油期货上涨0.57美元，至每桶97.92美元，此前高见98.45美元。

--金属期市：伦铜在低迷交易中走低，中国正面贸易数据支撑需求前景

伦敦期铜下跌，料将录得四周里的第三次周线跌幅，因市场预估铜市今年会供应过剩，从而压制价格。但中国贸易数据喜人，支撑了铜的需求前景。

0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.3%至每吨6,975.50美元。上海期交所主力10月期铜收平在每吨49,710元人民币。

--全球金市：现货金升至三周高点，伊拉克情势激发避险买需