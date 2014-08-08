《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增183.7亿台币，连六周增加

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透台北8月8日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增183.7亿台币，为连续第六周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,298.65亿台币。上周存单发行余额净增83.2亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
8/04 3,100.50 3,300.70 +200.20
8/05 935.50 929.50 -6.00
8/06 1,016.00 1,011.00 -5.00
8/07 3,346.00 3,340.50 -5.50
8/08 3,617.50 3,617.50 0.00
--------------------------------------------------
总计 12,015.50 12,199.20 183.70
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
8/04 11.00 2.00
8/05 8.00 2.00
8/06 159.50 48.00
8/07 19.00 8.00
8/08 31.00 12.00
-------------------------------------------------
总计 228.50 72.00 (完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选