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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 17:09 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增183.7亿台币，连六周增加

路透台北8月8日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增183.7亿台币，为连续第六周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,298.65亿台币。上周存单发行余额净增83.2亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8/04 3,100.50 3,300.70 +200.20

8/05 935.50 929.50 -6.00

8/06 1,016.00 1,011.00 -5.00

8/07 3,346.00 3,340.50 -5.50

8/08 3,617.50 3,617.50 0.00

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总计 12,015.50 12,199.20 183.70

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8/04 11.00 2.00

8/05 8.00 2.00

8/06 159.50 48.00

8/07 19.00 8.00

8/08 31.00 12.00

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总计 228.50 72.00 (完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
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