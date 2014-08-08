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市场报道 | 2014年 8月 8日 星期五 15:05 BJT

法国数据：央行预估第三季GDP成长率料仅有0.2%

路透巴黎8月8日 - 法国央行周五说，法国第三季国内生产总值(GDP)料仅成长0.2%，或与第二季央行预估的增速相同。

官方第二季GDP数据将在8月14日公布。

央行在月度企业景气报告中公布新的成长预估值。该报告预估其衡量工业企业信心的指数，料从6月的97降至96。

服务业信心料为93，持平于6月。(完)

(编译 李婷仪 审校 高琦)
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