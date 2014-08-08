法国数据：央行预估第三季GDP成长率料仅有0.2%

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透巴黎8月8日 - 法国央行周五说，法国第三季国内生产总值(GDP)料仅成长0.2%，或与第二季央行预估的增速相同。
官方第二季GDP数据将在8月14日公布。
央行在月度企业景气报告中公布新的成长预估值。该报告预估其衡量工业企业信心的指数，料从6月的97降至96。
服务业信心料为93，持平于6月。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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