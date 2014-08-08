投行观点：55%台湾企业认为人民币是未来业务最相关货币--美银美林

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透台北8月8日 - 美银美林周五发布报告称，根据上日于台北对逾100位台湾企业财务长或财务人员的一份调查，约有55%的财务长认为人民币是未来与企业业务最相关的货币，领先美元的29%及台币的13%。
该报告指出，近来约有三分之一的台湾企业使用人民币做为跨境贸易业务支付工具，同样约有三分之一的企业认为未来一年人民币的支付使用频率将会逐步增加。
即使在大中华区之外，也约有25%的企业预估未来一年人民币做为国际支付工具的比例将逐步增加，例如在东南亚及欧洲。
超过40%的台湾企业财务人员认为人民币将在2020年前达到完全可兑换，但有约55%的调查对象则不认为人民币完全可兑换可在2020年前达成。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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