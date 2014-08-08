台湾汇市：台币连四日收贬，下周留意地缘政治风险

* 台币连四贬，实质交易稳中偏弱 * 外资汇出，出口商卖压也不小 * 下周留意地缘政治风险 * 下周实质交易区间暂看29.950-30.050 路透台北8月8日 - 台币兑美元 周五实质交易稳中偏弱，连四日收贬 。汇银人士指出，国际地缘政治不安令避险货币日圆走强，台股下跌，外资汇出。只不过， 午后出口商的美元卖压相对较大，令台币跌幅缩减。 汇银人士指出，上午受到忧心地缘政治不安而今亚洲股市皆墨，美元买盘出笼。只不过 ，午后因台币实际交易价位又一度升回30之下，主要还是出口商的美元卖单相对较多，买单 不够连续。 “早上外资有买美元，但后来市场空掉了，下午出口商就卖下去，”一位小型商银交易 员说。 元太外汇经纪中心响应高雄气爆事件一日捐，今日成交金额9.59亿美元，创2009年9月1 日以来最大，当日在12.36亿美元。 周五美国总统奥巴马在讲话中称，已批准进行定向空中打击，以保护伊拉克境内被围困 的雅兹迪少数派和美国相关人员。 避险情绪升高之下，日圆受惠。而韩国韩元兑美元 则是收复了贬幅，周五收在平 盘附近报1,036.4/1,036.7，上日在1,036.75。 汇银人士指出，展望下周，面对地缘政治的风险升高，美元买盘仍可能因避险需求升高 ，不排除出口商的美元卖价可能逐步向30的右方放松，下周的区间先看29.950-30.050。 此外，他们也提到，韩国央行下周的会议结果也可能影响台币的方向，只不过台币涨跌 的幅度不会如韩元这么大且显着。 今日海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 一个月天期报价美元仍在价平附近。美 元/台币一个月远汇报价 尾盘在30.010/30.030左右，上日纽约盘收在30.035 。 台币今日主要交易区间在29.995-30.024，上日交易区间在29.996-30.004。 台湾股市周五收跌创逾两周收盘低位，周K线连收五黑。 外资及陆资在台 股卖超13.72亿台币，连两个交易日卖超共计27.72亿台币 本周全球重要经济事件与数据包括： 8/8(五)：德国6月贸易收支；英国6月贸易收支；美国第二季非农生産率和单位劳工成 本；美国6月趸售(批发)库存和销售。 下周金融市场重要经济数据和事件： 8/11(一)：英国零售业联盟(BRC)零售销售、日本7月消费者信心指数； 8/12(二)：德国ZEW经济景气判断指数、日本第二季国内生产总值(GDP)； 8/13(三)：中国7月固定资产投资和社会消费品零售总额、中国7月工业增加值和房地产 投资销售报告、德国7月CPI和消费者调和物价指数(HICP)终值、日本机械订单、美国纽约联 邦储备银行总裁杜德利和波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在研讨会上讲话、欧元区6月工 业生产、美国抵押贷款市场指数、美国零售销售、美国企业库存； 8/14(四)：韩国央行利率决定、欧元区GDP及通胀率、德国第二季GDP初值、美国一周初 请失业金人数； 8/15(五)：台湾公布第二季GDP统计值、美国纽约联储8月制造业指数、美国7月生产者 物价指数(PPI)和核心PPI终值、美国7月工业产出和产能利用率、美国明尼亚波利斯联储总 裁柯薛拉柯塔讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.066 30.061 29.860-30. 30.062 7.41 5.53 069 元太外汇经纪公司 30.064 30.060 29.996-30. 30.060 9.59 2.40 064 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.100/-0.095 -0.115/-0.100 (完)