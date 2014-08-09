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货币新闻 | 2014年 8月 9日 星期六 09:45 BJT

中国数据：7月CPI同比上涨2.3%，PPI同比下降0.9%--国家统计局

路透北京8月9日 - 中国国家统计局周六公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3
%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.9%。路透调查预估中值分别为上涨2.3%和下降
0.9%。
    
    数据并显示，7月CPI中的食品价格同比上涨3.6%，非食品价格同比上涨1.6%。从环比来
看，7月CPI上涨0.1%，PPI下降0.1%。
    
    以下为7月通胀数据详情：       
                          7月实际   预估中    预估区间    上月   上年同
                             值       值                         期
 居民消费价格指数(CPI)      2.3       2.3     2.0 ~ 2.5    2.3     2.7
 工业生产者出厂价格指数(    -0.9     -0.9    -1.4 ~ -0.6  -1.1    -2.3
 PPI)                                                            
 
    欲览相关路透调查，请点击 
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完)

 (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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