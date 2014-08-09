中国数据：7月CPI同比上涨2.3%，PPI同比下降0.9%--国家统计局

路透北京8月9日 - 中国国家统计局周六公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3 %，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.9%。路透调查预估中值分别为上涨2.3%和下降 0.9%。 数据并显示，7月CPI中的食品价格同比上涨3.6%，非食品价格同比上涨1.6%。从环比来 看，7月CPI上涨0.1%，PPI下降0.1%。 以下为7月通胀数据详情： 7月实际 预估中 预估区间 上月 上年同 值 值 期 居民消费价格指数(CPI) 2.3 2.3 2.0 ~ 2.5 2.3 2.7 工业生产者出厂价格指数( -0.9 -0.9 -1.4 ~ -0.6 -1.1 -2.3 PPI) 欲览相关路透调查，请点击 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)