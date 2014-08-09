中国数据：7月CPI同比上涨2.3%，PPI同比下降0.9%--国家统计局

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透北京8月9日 - 中国国家统计局周六公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3 %，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.9%。路透调查预估中值分别为上涨2.3%和下降 0.9%。 数据并显示，7月CPI中的食品价格同比上涨3.6%，非食品价格同比上涨1.6%。从环比来 看，7月CPI上涨0.1%，PPI下降0.1%。 以下为7月通胀数据详情： 7月实际 预估中 预估区间 上月 上年同 值 值 期 居民消费价格指数(CPI) 2.3 2.3 2.0 ~ 2.5 2.3 2.7 工业生产者出厂价格指数( -0.9 -0.9 -1.4 ~ -0.6 -1.1 -2.3 PPI) 欲览相关路透调查，请点击 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。