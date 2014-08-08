中东情势：以巴停火协商不成，巴勒斯坦武装分子再度向以色列开火

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
哈马斯发言人表示，巴勒斯坦各派别未就延长停火达成一致意见，但将继续在开罗的谈判。
巴勒斯坦人要求以色列原则上同意他们的诉求，包括解除对加沙地带的封锁，释放巴勒斯坦囚犯以及开放一处出海港口。
哈马斯武装力量在周四稍晚发布了一份声明，警告巴勒斯坦谈判者不要同意延长停火，除非以色列做出妥协让步。
以色列基本无意放松对加沙的海上封锁，以及对陆路交通和空中的管控，他们怀疑哈马斯将利用这个机会从海外进口武器补充库存。
以色列战略事务部长Yuval Steinitz通过军方电台发表讲话，增大了以色列重新发动地面进攻的前景，夺取对加沙地带的控制权，从而推翻哈马斯政权。
但以色列总理内塔尼亚胡对于此类行动未表现出明显倾向。（完）
(编译/审校 张明钧/高琦/李春喜)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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