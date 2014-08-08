中东情势：以巴停火协商不成，巴勒斯坦武装分子再度向以色列开火

哈马斯发言人表示，巴勒斯坦各派别未就延长停火达成一致意见，但将继续在开罗的谈判。

巴勒斯坦人要求以色列原则上同意他们的诉求，包括解除对加沙地带的封锁，释放巴勒斯坦囚犯以及开放一处出海港口。

哈马斯武装力量在周四稍晚发布了一份声明，警告巴勒斯坦谈判者不要同意延长停火，除非以色列做出妥协让步。

以色列基本无意放松对加沙的海上封锁，以及对陆路交通和空中的管控，他们怀疑哈马斯将利用这个机会从海外进口武器补充库存。

以色列战略事务部长Yuval Steinitz通过军方电台发表讲话，增大了以色列重新发动地面进攻的前景，夺取对加沙地带的控制权，从而推翻哈马斯政权。

但以色列总理内塔尼亚胡对于此类行动未表现出明显倾向。（完）