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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 15:43 BJT

背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览

路透台北8月8日 - 台湾近来除推动宝岛债(人民币计价债券)市场外，也重新推动国际板债券(人民币以外的外币计价债券)，令美元债券发行热度增温。

根据路透自行计算，2014年以来台湾国际板债券发行总额为24.5亿美元。

各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见

以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要外币债券一览表：

日期 发债主体 发债额 利率 年期

*2014.08 东方汇理银行 1.35亿美元 4.0% 20

1.35亿美元 0% 20

(IRR 4.5%)

2014.08 野村国际银行 3.25亿美元 0% 30

(IRR 4.95%)

2014.07 德意志银行新加坡分行 6.7亿美元 0% 30

(IRR 4.9%)

2014.07 法国兴业银行 3.55亿美元 0% 20

(IRR 4.5%)

2014.07 法国兴业银行 2.5亿美元 4.1% 20

2014.01 渣打国际商银 5.8亿美元 Libor+0.7% 2

2013.05 远东新世纪 50亿日圆 1.255% 3

(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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