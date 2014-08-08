背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透台北8月8日 - 台湾近来除推动宝岛债(人民币计价债券)市场外，也重新推动国际板债券(人民币以外的外币计价债券)，令美元债券发行热度增温。
根据路透自行计算，2014年以来台湾国际板债券发行总额为24.5亿美元。
各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要外币债券一览表：
日期 发债主体 发债额 利率 年期
*2014.08 东方汇理银行 1.35亿美元 4.0% 20
1.35亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.08 野村国际银行 3.25亿美元 0% 30
(IRR 4.95%)
2014.07 德意志银行新加坡分行 6.7亿美元 0% 30
(IRR 4.9%)
2014.07 法国兴业银行 3.55亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.07 法国兴业银行 2.5亿美元 4.1% 20
2014.01 渣打国际商银 5.8亿美元 Libor+0.7% 2
2013.05 远东新世纪 50亿日圆 1.255% 3
(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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