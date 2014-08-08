亚洲橡胶：TOCOM期胶因日圆兑美元上涨而下跌，四周来首度周线收低

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
“跌势直接与日圆走强相关，”一家拒绝具名的东京经纪商称。
“在下周的盂兰盆节假期前夕，市场走势停滞，波动不大。”
上海期交所主力1月期胶合约 收跌15元至每吨15,530元人民币(2,523美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)近月9月期胶合约 最新报每公斤167.50美分，下滑1.3美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/朱晓军；审校 戴素萍/高琦)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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