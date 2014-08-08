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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 15:41 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶因日圆兑美元上涨而下跌，四周来首度周线收低

“跌势直接与日圆走强相关，”一家拒绝具名的东京经纪商称。

“在下周的盂兰盆节假期前夕，市场走势停滞，波动不大。”

上海期交所主力1月期胶合约 收跌15元至每吨15,530元人民币(2,523美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月9月期胶合约 最新报每公斤167.50美分，下滑1.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/朱晓军；审校 戴素萍/高琦)
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