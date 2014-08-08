台湾债市：五年券殖利率急跌创七周低位，地缘政治紧张吸引避险买盘激增

* 反应地缘政治紧张情势升高 * 避险买盘及空头回补需求集聚 * 五年券殖利率急跌创七周新低 * 下周103/10区间暂看在1.10-1.16% 路透台北8月8日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周五急跌收创 七周收盘低位。交易员认为，由于乌克兰及伊拉克等地缘政治紧张情势升高，加以台股失守 9,100点关卡，吸引避险需求买盘激增及空头回补，带动五年券103/10殖利率收盘跌破1.13% ，短线多头气氛偏浓。 市场人士指出，亚洲交易时段的美国10年公债 殖利率跌破2.40%重要关卡， 显示市场对地缘政治的风险意识高涨，台债殖利率紧随美债走跌，103/10殖利率在跌破1.15 %后，多头信心恢复，台债殖利率可望缓步下滑，但要再大跌则不容易。 今日五年公债103/10殖利率收创七周新低，触及6月19日的1.1290%，盘中低位亦同创七 周低位，前低则为6月17日的1.0900%。 〞短线要突破1.10%不是这么简单。〞一位本地证券商台债交易员说。 市场人士认为，主流五年债券平均成本在1.15%左右，在这波利多带动下，获利卖压已 如数消化完毕，1.15%转为支撑位置，只要下周国际内外情势不变，五年券殖利率下周就有 再向下测试的动力，下周将有机会测试1.10%的整数位关卡。 交易员预估，下周五年券103/10殖利率主要交投区间暂看在1.10-1.16%。 此外，台湾央行周五宣布，200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.802%，符合 市场预期，较上月标售的同天期存单0.747%走高5.5基点。 交易员认为，标售 结果大致符合预期，对市场暂无影响。 台湾股市周五收跌创逾两个月收盘低位，周K线连收五黑。分析师指出，受到美国将定 向空中打击伊拉克的紧张局势及台湾经济部长请辞影响，台股盘初一度大跌逾百点，遇到半 年线附近出现跌深反弹令收盘跌幅收敛，下周料持续偏弱震荡整理。 美国总统奥巴马周四称，他已批准对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子进行空袭，并向该 地区受困的宗教少数派空投补给，以阻止“可能发生的种族屠杀行为”。 美国公债价格周四上涨，指标10年期公债收益率降至5月来最低，因消息称乌克兰战机 被击落，令本已担心俄罗斯禁止进口西方食品的投资人更加不安。美国10年期公债升13/32 ，收益率报2.427%，为5月29日来最低，周二该收益率还在2.50%之上。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -3.21 1.1290 1.1245-1.1500 337.0 下周金融市场重要经济数据和事件： 8/11(一)：英国零售业联盟(BRC)零售销售、日本7月消费者信心指数； 8/12(二)：德国ZEW经济景气判断指数、日本第二季国内生产总值(GDP)； 8/13(三)：中国7月固定资产投资和社会消费品零售总额、中国7月工业增加值和房地产 投资销售报告、德国7月CPI和消费者调和物价指数(HICP)终值、日本机械订单、美国纽约联 邦储备银行总裁杜德利和波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在研讨会上讲话、欧元区6月工 业生产、美国抵押贷款市场指数、美国零售销售、美国企业库存； 8/14(四)：韩国央行利率决定、欧元区GDP及通胀率、德国第二季GDP初值、美国一周初 请失业金人数； 8/15(五)：台湾公布第二季GDP统计值、美国纽约联储8月制造业指数、美国7月生产者 物价指数(PPI)和核心PPI终值、美国7月工业产出和产能利用率、美国明尼亚波利斯联储总 裁柯薛拉柯塔讲话。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.5750 5 103/10 1.1290 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)