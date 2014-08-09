《分析师观点》中国7月CPI平稳PPI降幅缩窄，政策料继续定向发力

路透北京8月9日 - 中国国家统计局周六公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，较上月持稳；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅缩窄至0.9%，均符合路透调查预估中值。

分析师认为，CPI上涨主要由食品价格主导，短期通胀平稳而下半年有走高趋势。PPI降幅连续收窄，主要受益于稳增长政策带动的经济转暖，但仍因产能过剩而承压。数据有利于货币政策保持稳定，继续定向调控、精准发力。

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主要数据:

--CPI同比上涨2.3%（路透调查中值为上涨2.3%）

--PPI同比下跌0.9%（路透调查中值为下跌0.9%）

--CPI环比上涨0.1%，PPI环比下降0.1%

--CPI中食品价格同比上涨3.6%，非食品价格上涨1.6%

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中国CPI图表 link.reuters.com/qah62w

以下为市场人士的评论:

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

物价总体符合预期。从CPI来讲，食品主导推动价格上涨的特征还是比较明显的，非食品价格还是在低位。食品价格有涨有跌，虽然蛋、猪肉等价格上涨较多，但西瓜等时令鲜果大量上市，市场供应充足，鲜果价格环比出现下降。

维持对下半年CPI同比增长2.5%、全年增长2.4%的判断。

PPI同比降幅收窄，跟国家稳增长政策带动的经济转暖有关。但要注意的是，当前产能事实上并没有完全去化，只是阶段性退出市场，未来随着价格回升，会有新产能陆续释放出来，故而对PPI的回升不应过分乐观。

三季度经济比二季度会有改善，但改善基础并不牢固，国家还需要采取多种举措来降低社会融资成本。而通胀压力总体比较小，低物价为量化宽松、降低融资成本提供了条件。

目前来看，降息的概率大于降准；考虑到10月之后面临猪肉价格上升和传统的物价上升的压力，所以如果降息的话，10月之前可能性最大。

--华融证券研究院副总经理 马兹晖：

数据符合预期，食品价格还在上涨，但整体波动不大，通胀还是比较稳定。PPI环比持续在下跌，不是好信息，7月宏观数据也许会比大家预想的要差一些。

通胀下半年走高的可能性比较大，因为现在猪肉供给面不乐观，未来可能猪肉价格或许还有不小的涨幅。

通胀往上走对货币政策会有一些牵制，全面宽松如降准降息都不太可能，预计还是继续采取定向的模式，但力度会比上半年小一些。

--民生银行首席研究员 温彬：

稳增长的“微刺激”政策效果显现，工业生产增长向好，PPI降幅连续收窄，但产能过剩的压力仍使工业品价格继续承压。

由于季节性因素，食品和服务价格环比涨跌互现，CPI同比上涨2.3%，与上月持平，符合市场预期。

从后几个月看，由于今年夏粮丰收，且冬小麦产量有望再创新高，创下新中国成立以来第一次“十一连增”，所以粮价稳通胀稳，预计全年CPI同比上涨2.5%左右。

从当前及下阶段工业品和消费品价格走势看，有利于继续保持稳定的货币政策，进一步发挥定向调控、精准发力的结构性特征。

--浦发银行金融市场部宏观分析师 曹阳：

7月CPI上涨2.3%，PPI下滑0.9%均符合市场预期。从环比来看，受季节性影响，鲜菜价格涨幅明显，环比达到0.7%，受低猪粮比和存栏量影响，猪肉价格趋势性回升不变。整体食品价格上涨3.6%，贡献增长约1.2个百分点。此外服务类价格仍有刚性，环比涨幅达0.5%，同比达到2.5%。 PPI下滑0.9%，显示需求段依然较为疲弱，产能过剩压力仍在。这也抑制了企业盈利回升。

向前看，我们关注资源品价格和食品价格上升影响，这可能在四季度推高通胀。但我们不认为央行会就此收紧货币政策，因这大多在于供给层面冲击，预计届时政策取向会趋于中性。

--民生证券宏观团队：

物价上涨压力始于四季度。CPI同比增长2.3%，符合预期。食品环比-0.1%，猪病和存栏低位推动猪肉价格继续上涨；伏旱天气致蔬菜企稳，时令水果大量上市是导致鲜果价格大幅下跌是食品价格环比回落的主因。非食品环比0.1%，主因是暑期旅游季节性需求推动文娱价格上涨，此外，反映低端劳动力成本的家庭服务及加工维修服务环比连续上涨。

宏观看，货币供应二季度见底，CPI滞后见底。微观看，受饲料成本和人工成本以及潜在供给的影响，未来猪肉是推动食品价格上涨的主要推动力；此外，受干旱天气影响，非猪肉品也将对食品价格推波助澜。三季度因翘尾因素，通胀同比上升的压力还不会显现，但四季度CPI同比会趋势性上升，节奏上预计年底通胀有触3的压力。

整体看，央行在货币政策执行报告强调了通胀对总需求的敏感性，未来通胀从宏微观上看也确实具备上涨的基础，我们认为下半年货币宽松力度不会强于上半年。

--交通银行金融研究中心宏观研究员 刘学智：

CPI同比涨幅和上月持平，但也有不一样的地方，就是食品价格和非食品价格涨势出现明显的分化。下半年翘尾因素总体还是往下走，所以预计下半年物价上涨压力不大，总体还是比较平稳。

PPI降幅收窄的一个主要原因，是7月翘尾因素比较高。当然PPI的确也有所改善，但改善的力度还不太强劲，年内回正的可能性很小。

货币政策总体还是以稳健为主，在稳健的前提下有一个定向的宽松。目前经济企稳的态势比较明确，全面降准降息的可能性都不是很大，下半年可能会稍微控制下M2增速，到年底时不可能像6月末那么高有14.7%，也许在14%左右或者略低一些。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

通胀短期稳定，长期风险升温：①7月CPI同涨2.3%与6月持平，源于猪价小涨菜价回落，食品价格整体稳定；②8月以来猪价小涨菜价稳定，预计8月CPI为2.4%；③7月PPI同降0.9%降幅继续缩小，与PMI价格指标反弹一致，工业通缩改善持续；④8月工业品价格跌幅扩大，预测8月PPI环降0.4%，同降1.4%，7月PPI或为年内高点。⑤近期猪价上涨且母猪存栏下降，考虑到对价格传导存在1年滞后，15年猪价通胀上行压力增大，加上2季度以来货币超增而经济未见明显回升，长期通胀风险升温。

--国泰君安高级宏观研究员 薛鹤翔：

通胀短期平稳：7月CPI同比2.3%与6月持平，符合我们及市场预期；食品环比中鲜果下降较多，肉价涨幅继续回落，缓解通胀压力。

PPI环比回落：PPI同比-0.9%，符合市场预期，比6月上升0.2个百分点，但环比下降，修正了此前PMI显示的生产资料价格回升的乐观预期。

降息窗口临近，随着翘尾因素消失，8月CPI料回落至2.1%，通胀压力继续减弱，中下旬后降息窗口临近。

经济回调料持续，短期微刺激后经济预期虽有改善，但投资驱动行业持续拖累，生资价格整体回落，预计8月PPI为-1.1%，降幅再次扩大，经济回调仍将持续。

**相关背景**

--7月底召开的中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控；并称中国经济发展必须保持一定速度，不然很多问题难以解决。

--中国国家信息中心宏观经济形势课题组预计，下半年中国经济将呈现出总体趋稳态势，预计GDP增长7.4%左右，居民消费价格上涨2.5%左右；并建议保持微刺激政策取向，货币政策继续向中性略松方向微调。