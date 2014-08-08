香港金融：7月本地信贷增长有减慢迹象，银行资本水平充裕--金管局

路透香港8月8日 - 香港金融管理局（HKMA）副总裁阮国恒周五称，7月本地信贷增长有减慢迹象，惟目前银行资金水平充裕，无需抢占存款。

包括香港电台、经济通等多家本地传媒引述阮国恒称，7月香港年率化的信贷增长速度较上半年有所放缓，只有低双位数增长，上半年则为19.1%。

不过他指出，目前香港银行资本水平充裕，如果银行的信贷增长幅度超过20%，就需要增加稳定资金来源，但不一定要来自存款，当局亦接纳剩余期超过6个月的批发层面资金，因此看不到银行为达到稳定资金来源而抢占存款，相信稳定资金要求与存款利率并无必然关系。

另外，就8月资金流入香港市场速度加快，阮国恒称，近两个月资金流入主要与商业活动有关，尤其是8月起进入派息高峰期，难以预料派息后资金会否继续流入香港。

他并重申金管局的观点，就是资金流入香港为部署沪港通实施后购买A股的说法，并无逻辑基础。

他说，金管局会提醒银行留意国际市场发展，如果个别地方的制裁影响银行业务的话，业界要采取相关风险管理。

由7月1日至8月5日期间，金管局共向银行体系注入753.25亿港元，因资金流入香港导致港元走强，并触及强方兑换保证。这是自2012年12月来首见。