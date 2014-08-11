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货币新闻 | 2014年 8月 11日 星期一 09:30 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.38%，上日加权利率3.4740%

路透上海8月11日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.38%，上日该期限加权平均利率为3.4740%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.3800% 3.7300% 3.4740%

上周五银行间市场质押式回购总成交金额8,549.90亿元，较上日的8,712.30亿元略减；其中，隔夜品种成交7,196.90亿元，上日为6,959.89亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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