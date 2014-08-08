中国政策：水泥、平板玻璃产能仍在扩张，坚决遏制新增产能--工信部

路透北京8月8日 - 中国工业和信息化部周五称，中国水泥、平板玻璃行业总产能仍在增长，要求坚决遏制行业新增产能，不得以任何理由和名义核准或备案新增产能项目。要从源头遏制新增产能，防止产能边化解边增加。

工信部网站刊登的通知称，随着近年来的在建项目陆续建成投产，水泥、平板玻璃行业总产能仍在增长，全行业产销率走低，应收账款增加，影响行业平稳运行的风险依然较大，特别是少数地区仍然存在盲目新上项目的现象。这种势头如不及时遏制，势必严重干扰化解产能严重过剩工作大局。

”坚决防止新建扩能项目，确保完成各项目标任务。同时，引导企业加大对脱硫脱硝治污减排、余热利用节能降耗、协同处置固体废物、深加工延伸产业链等强化内生增长的投资力度，把握好化解产能过剩与稳增长的关系。“通知称。

通知要求，不在本地区水泥、平板玻璃工业结构调整方案（2013-2017年）内的项目，坚决不予核准或备案；不符合行业准入条件的项目，坚决不予核准或备案；确有必要新建的项目，必须严格执行《工业和信息化部关于做好部分产能严重过剩行业产能置换工作的通知》，坚持等量或减量置换原则，制定项目产能置换方案。如有违反，将视情况实施区域限批。

通知称，截至6月底，在全面清理的基础上，部分地区陆续制定了本地区水泥、平板玻璃工业结构调整方案（2013-2017年），并上报了违规项目处理方案。但是，仍有一些地区没有上报方案，这些地区必须加快项目清理，摸清本地区水泥、平板玻璃行业情况。对清理出来的违规项目，未开工的不得开工建设；在建的一律停建。清理结果必须按《指导意见》要求分类处理，尽快上报方案。

2014年上半年，水泥、平板玻璃产量同比分别增长3.6%、4.7%，同比增幅明显下降。与此同时，水泥、平板玻璃行业实现利润同比分别增长52%、24%，销售利润率同比分别提高2.2、0.8个百分点，行业经济运行总体向好。（完）

欲参看更多细节请点选工信部网站(here) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)