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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 16:11 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月8日

路透8月8日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
  品种           最新库存             变动
   铜             142,275           -1,425
   锡              12,785              +75
   铅             215,900             持平
   锌             691,625          +13,375
   铝           4,919,625           -7,875
   镍             318,798             +684
 铝合金            34,480           +1,000
 NASAAC            58,700             -400
 
    *NASAAC为北美特种铝合金 (完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 洪曦; 审校 戴素萍)
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