中国经济：新疆2013年未完成节能目标，京冀沪超额完成--发改委

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透北京8月8日 - 中国国家发改委周五正式公布2013年度各地区节能目标责任评价考核结果，新疆因新上项目多、新增能耗大等原因为未完成等级，北京、河北、上海三个省（市）考核结果为超额完成等级。
发改委网站新闻稿称，各地区节能考核结果将作为地方党政领导班子和领导干部综合评价考核的重要依据，纳入国务院对地方政府绩效管理的重要内容。
对考核等级为未完成的地区，按规定进行问责，相关负责人在考核结果公布后的一年内不得评选优秀和提拔重用，暂停该地区高耗能项目的能评审查；对考核等级为基本完成以及能源消费量超出控制目标的地区，严格节能评估审查，新上高耗能项目实行有条件审批。
考核结果还显示，2013年天津、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃等22个省（区、市）考核结果为完成等级。
安徽、海南、重庆、青海、宁夏等５个省（区、市）为基本完成等级。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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