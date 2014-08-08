中国票据市场：转贴利率本周先降后升，资金环境若稳近期有望区间震荡

路透上海8月8日 - 中国票据市场本周转贴利率先降后升，整体并较上周末小涨。周初因月初因素先探底，但随着与资金成本的贴近，以及票源的增加，买气消退拉动价格回升，最新足月银票买断成交价格在年息4.8%-4.85%附近。

交易员认为，下周并非关键时点，若资金大环境仍维持稳定，票据转贴利率上下的空间均有限，区间震荡整理的可能性较大。

上海一银行交易员称，票据转贴利率降至4.8%及以下，收票需求就会明显减弱。同时配置需求仍在，则抑制反弹空间。“现在就是一个鸡肋状态，食之无味，弃之可惜。”

央行公开市场本周操作尘埃落定，正回购操作期限延续着14天品种，利率也持稳在最新3.70%，同时并实现连续的净回笼。不过银行间资金市场七天回购利率 仍一路下行，加权利率从月初的接近4%，降至目前3.5%附近。

华南一银行交易员并表示，稳定的长期资金价格，是抑制票据转贴利率下行的主因。正常情况下，信贷规模仍不足虑，票据市场的走向，还要视资金市场的变化而定。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.7487/4.6664 4.9312/4.8532 5.3210/5.2265

上周五 4.8300/4.7311 4.9841/4.8947 5.3760/5.2710

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变动 -8.13bp/-6.47bp -5.29bp/-4.15bp -5.50bp/-4.45bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.7497%，上周五报在4.8108%%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。