中国债市：IRS回落曲线略趋平坦，伊拉克情势引发避险需求

路透上海8月8日 - 中国银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五曲线略趋平坦，因美国总统奥巴马批准在伊拉克进行定向空中打击，全球地缘政治紧张局势，令避险情绪升温，IRS长端跌幅略多于短端。

他们并指出，下周除了要关注伊拉克情势动向，还有国内经济数据陆续公布，尤其是M2和信贷数据，将是市场关注重点。

“IRS因为外资参与程度高，和现券走的不太一样，受国际形势影响，避险需求上升，长端下的多一点，”北京一商业银行交易员称。

美国总统奥巴马周四称，他已批准对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子进行空袭，并向该地区受困的宗教少数派空投补给，以阻止“可能发生的种族屠杀行为”。

交易员并指出，IRS长端今日跌幅在4-5bp，短端大约在2-3bp，下周除了继续关注伊拉克情势外，还要看经济数据，今日公布的进出口数据影响偏弱，周末公布的CPI数据，市场分歧不大，预计也会偏中性看待。

“CPI(涨幅)大家分歧不大的，大概在2%出头点，主要还是M2和新增信贷，市场这周在传7月信贷不是很好。”上海一商业银行交易员称。

路透综合逾20家机构预测中值结果显示，7月物价和经济基本保持平稳，居民消费价格指数(CPI)同比涨幅料持稳在2.3%； 对7月新增人民币贷款预期为7,275亿元人民币，7月末M2同比增速预计略降至14.4%。尽管信贷增速出现季节性回落，但在稳增长基调下，中性偏松的货币政策仍有利于信贷投放。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.6173/3.7180 3.6580/3.7443 3.8790/3.9660 4.0780/4.1700 4.0837/4.3727

上日 3.6400/3.7380 3.6920/3.7700 3.9120/3.9963 4.1230/4.2130 4.1260/4.4100

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变动 -0.0227/-0.0200 -0.0340/-0.0257 -0.0330/-0.0303 -0.0450/-0.0430 -0.0423/-0.0373

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。