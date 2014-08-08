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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 16:38 BJT

金属期市：伦铜在低迷交易中走低，中国正面贸易数据支撑需求前景

0746 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%至每吨6,968.25美元，上日小幅收高。周三，铜价跌至五周低点6,951.75美元。

上海期交所主力10月期铜 收平在每吨49,710元人民币。

下周将发布美国工业生产和零售销售数据，中国也将出炉城市投资、工业产出、零售销售和货币供应数据。

LME期锌 跌1.8%，期铅 下滑1.4%，两种金属近期表现出色，投资者还在继续平仓。

期镍 回落0.4%至18,826美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/朱晓军；审校 戴素萍/张明钧)
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