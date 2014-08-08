表格：英国6月全球商品贸易逆差94.13亿英镑，预估为逆差88亿英镑

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透伦敦8月8日 - 英国国家统计局周五公布贸易数据：
* 英国6月全球商品贸易逆差94.13亿英镑(路透调查预估为逆差88亿)，5月修正为逆差91.50亿英镑
* 英国6月对非欧盟国家贸易逆差为38.41亿英镑，5月修正后为逆差40.79亿英镑
* 英国6月整体商品与服务贸易逆差24.59亿英镑，5月修正后为逆差23.64亿
以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)
6月 5月 (前值) 预估
全球商品贸易收支 -9.413 -9.150 (-9.204) -8.80
出口 23.500 23.887 (24.124)
进口 32.913 33.037 (33.328)
对非欧盟贸易收支 -3.841 -4.079 (-3.961) -3.6
对欧盟28国贸易收支 -5.572 -5.071 (-5.243)
服务贸易收支 6.954 6.786 (6.786)
整体商品与服务贸易 -2.459 -2.364 (-2.418)
扣除石油及不稳定因素
的商品贸易收支 -8.283 -7.675 (-7.916) （完） (编译 高琦 审校 戴素萍)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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