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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 16:43 BJT

表格：英国6月全球商品贸易逆差94.13亿英镑，预估为逆差88亿英镑

路透伦敦8月8日 - 英国国家统计局周五公布贸易数据：

* 英国6月全球商品贸易逆差94.13亿英镑(路透调查预估为逆差88亿)，5月修正为逆差91.50亿英镑

* 英国6月对非欧盟国家贸易逆差为38.41亿英镑，5月修正后为逆差40.79亿英镑

* 英国6月整体商品与服务贸易逆差24.59亿英镑，5月修正后为逆差23.64亿

以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)

6月 5月 (前值) 预估

全球商品贸易收支 -9.413 -9.150 (-9.204) -8.80

出口 23.500 23.887 (24.124)

进口 32.913 33.037 (33.328)

对非欧盟贸易收支 -3.841 -4.079 (-3.961) -3.6

对欧盟28国贸易收支 -5.572 -5.071 (-5.243)

服务贸易收支 6.954 6.786 (6.786)

整体商品与服务贸易 -2.459 -2.364 (-2.418)

扣除石油及不稳定因素

的商品贸易收支 -8.283 -7.675 (-7.916) （完） (编译 高琦 审校　戴素萍)
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