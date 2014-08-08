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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 16:58 BJT

欧洲金融：俄罗斯五年期CDS冲上三个月高位--Markit

路透伦敦8月8日 - 俄罗斯五年期信用违约互换(CDS)周五冲上三个月高位，因投资者反映紧张情势升高，此前俄国对西方进口食品下达禁令。

根据Markit数据，CDS上涨11个基点至283个基点，为5月初以来最高，本周上涨约50个基点。(完) (编译 戴素萍 审校 田建华)
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