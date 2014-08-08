《全球汇市》美国批准对伊拉克武装分子进行空中打击，提振日圆和瑞郎

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
“现在就看资金逃离风险资产的力度如何。对于美国卷入伊拉克局势有多种看法，但似乎行动不会很快结束，”交易商称。
俄罗斯对进口西方食品实施禁令，预计主要会打压欧洲经济增长和欧元。
“整体来说，美元/日圆仍位于102附近的区间内。上周美国非农就业报告逊于预期后，美元未能在103上方站稳，”Praevidentia Strategy市场策略师Masafumi Yamamoto说。
“乌克兰冲突带来的经济影响目前引起更多关注，且美国公债收益率下跌，美元下行偏向正在加强，”他说。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3391 1.3362 +0.22 -2.58 1.3745
美元/日圆 101.77 102.09 -0.31 -3.35 105.30
欧元/日圆 136.29 136.38 -0.07 -5.77 144.63
美元/瑞郎 0.9060 0.9089 -0.32 +1.48 0.8928
英镑/美元 1.6811 1.6832 -0.12 +1.54 1.6556
美元/加元 1.0916 1.0925 -0.08 +2.79 1.0620
澳元/美元 0.9257 0.9270 -0.14 +3.86 0.8913
新西兰元/美元 0.8463 0.8473 -0.12 +3.13 0.8206
欧元/瑞郎 1.2134 1.2142 -0.07 -1.12 1.2271
欧元/英镑 0.7964 0.7939 +0.31 -4.01 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2577 9.2274 +0.33 +4.64 8.8474
美元/挪威克朗 6.2546 6.2448 +0.16 +3.10 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/洪曦/田建华/朱晓军；审校 高琦)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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