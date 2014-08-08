美元/日圆：昨日的涨势在102.46止步。接下来的跌势让我们的偏空立场更有信心。下个重要事件将是测试B波低位101.06，若测试成功将续跌至一年低位。欧元/日圆同样明显偏空，可能很快下探134.20/40的支撑位。