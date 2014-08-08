国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透8月8日 - 以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
美元/日圆：昨日的涨势在102.46止步。接下来的跌势让我们的偏空立场更有信心。下个重要事件将是测试B波低位101.06，若测试成功将续跌至一年低位。欧元/日圆同样明显偏空，可能很快下探134.20/40的支撑位。
欧元/美元：昨日试图展开向上修正，已向第一道阻力位1.3399靠拢。然由于有潜在的多头背离，因此向上修正仍有可能。小时图波浪型态(空头三角形态)守住，为最终走跌舖路，之后可能有新的修正企图。
澳元/日圆：由于美元/日圆和澳元/美元均进入下行阶段，加上跌幅可观，因此我们认为澳元/日圆备受关注。澳元/日圆若跌破7月低位94.35日圆，可能加速跌向90.80。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3386 1.3362 +0.18 -2.61 1.3745
美元/日圆 101.75 102.09 -0.33 -3.37 105.30
欧元/日圆 136.21 136.38 -0.12 -5.82 144.63
美元/瑞郎 0.9063 0.9089 -0.29 +1.51 0.8928
英镑/美元 1.6802 1.6832 -0.18 +1.49 1.6556
美元/加元 1.0920 1.0925 -0.05 +2.82 1.0620
澳元/美元 0.9255 0.9270 -0.16 +3.84 0.8913
新西兰元/美元 0.8459 0.8473 -0.17 +3.08 0.8206
欧元/瑞郎 1.2133 1.2142 -0.07 -1.12 1.2271
欧元/英镑 0.7964 0.7939 +0.31 -4.01 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2538 9.2274 +0.29 +4.59 8.8474
美元/挪威克朗 6.2520 6.2448 +0.12 +3.06 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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