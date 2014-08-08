中国农业：今年1-7月中国谷物进口同比增八成，引发粮食安全担忧

路透北京8月8日 - 尽管中国今年迎来夏粮“十一连增”，但中国海关总署周五公布的数据显示，今年前7月中国累计进口谷物和谷物粉1,134万吨，较去年同期增80.7%，引发粮食安全担忧。

新华社周五报导，尽管“洋粮食”进口占国内产量的比例不到5%，但“洋粮食”进口增速的反弹，依然引发公众对粮食安全问题的热议。

今年以来，中国谷物进口特别是小麦进口明显提速，根据农业部提供的数据，上半年中国小麦进口增速超过80%。相比较，去年全年中国小麦进口微增不到5%。

统计显示，今年７月份，中国进口谷物和谷物粉156万吨，比上月多26万吨。

对于今后小麦进口趋势，报导援引中国社科院农村发展研究所研究员李国祥的观点称，今年小麦增产并且品质较好，优质率高，明年小麦大幅进口的态势将会得到缓解。

中国农业部部长韩长赋也曾表示，中国粮食消费在增长，资源又有限，所以会适当地利用国际市场增加一些粮食进口，但基本的是要依靠自己。近几年进口量增加但总量不大，未来进口量不会大幅增长 。

根据商务部数据，2012年中国粮食进口全年超过7,000万吨，是历史上粮食进口量最多的一年。其中，谷物净进口1316.9万吨，总进口大豆5，838万吨，不断刷新纪录。

2013年中国粮食生产实现了十连增，包括谷物和大豆在内的全年粮食产量突破6亿吨，再创历史新高。同时，中国粮食进口量也在持续增长。2013年，中国进口谷物约1,500万吨，比2012年增加100万吨左右。