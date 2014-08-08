中国农业：今年1-7月中国谷物进口同比增八成，引发粮食安全担忧

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透北京8月8日 - 尽管中国今年迎来夏粮“十一连增”，但中国海关总署周五公布的数据显示，今年前7月中国累计进口谷物和谷物粉1,134万吨，较去年同期增80.7%，引发粮食安全担忧。
新华社周五报导，尽管“洋粮食”进口占国内产量的比例不到5%，但“洋粮食”进口增速的反弹，依然引发公众对粮食安全问题的热议。
今年以来，中国谷物进口特别是小麦进口明显提速，根据农业部提供的数据，上半年中国小麦进口增速超过80%。相比较，去年全年中国小麦进口微增不到5%。
统计显示，今年７月份，中国进口谷物和谷物粉156万吨，比上月多26万吨。
对于今后小麦进口趋势，报导援引中国社科院农村发展研究所研究员李国祥的观点称，今年小麦增产并且品质较好，优质率高，明年小麦大幅进口的态势将会得到缓解。
中国农业部部长韩长赋也曾表示，中国粮食消费在增长，资源又有限，所以会适当地利用国际市场增加一些粮食进口，但基本的是要依靠自己。近几年进口量增加但总量不大，未来进口量不会大幅增长 。
根据商务部数据，2012年中国粮食进口全年超过7,000万吨，是历史上粮食进口量最多的一年。其中，谷物净进口1316.9万吨，总进口大豆5，838万吨，不断刷新纪录。
2013年中国粮食生产实现了十连增，包括谷物和大豆在内的全年粮食产量突破6亿吨，再创历史新高。同时，中国粮食进口量也在持续增长。2013年，中国进口谷物约1,500万吨，比2012年增加100万吨左右。
发改委此前提到，今年中国夏粮“十一连增”，早稻丰收在望。今年夏粮总产量达到2,731.9亿斤，比上年增产94.9亿斤，增长3.6%。早稻丰收在望，秋粮播种面积稳定有增。目前秋粮作物苗情长势好于上年。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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