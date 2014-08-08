港股业绩：希慎兴业旗下租户零售增长跑赢大市，楼市气氛转好或成助力

路透香港8月8日 - 上半年香港的零售销售显着放缓，但在铜锣湾购物旺区拥有大量商舖物业的希慎兴业 旗下租户销售额仍取得双位数字增长，管理层表示，看不到租户租金有压力，且相信近月楼市气氛转好，或对零售市道带来帮助。

希慎兴业周五宣布，上半年撇除投资物业重估因素后的基本溢利按年升4.7%，为10.82亿港元，因来自铜锣湾希慎广场的租金收入增加部份抵销了因拆卸重建新宁大厦（商用物业）及新宁阁（住宅物业）约8,000万港元的租金损失。

期内，本港整体零售销售同比下滑13%，但希慎在铜锣湾的三大商舖群--希慎广场、舞台及利园的租金整体销售额则增加16%。

＂两年前我们已看到零售增长将会趋于正常化，所以已部署在续新组约时把租户的基本租金提高，按租户营业额收取的租金比例下调。＂希慎兴业副主席兼行政总裁刘少全在业绩发布会称。

内地反贪腐及厉行节约，加上自由行开放已逾10年，内地旅客来港消费的模式已渐改变，由过往的以购买名牌奢侈品为主，到现时不少来港采购生活用品，对钟表珠宝等奢侈品品牌打击较大。

刘少全表示，希慎旗下的商场商户品牌定位较为均衡，而他与租户接触后认为他们的承受力较强，亦有不少新品牌希望进驻区内最新的希慎广场，所以对未来与租户磋商租金方面亦很有信心，亦看不到租户在应付租金方面有压力。

希慎财务总监贺树人表示，旗下租户的租金成本占营业额比例约15%，与过去数年相若。

被问到如何判断未来香港零售市场走势时，刘少全表示，不能一概而论，要视乎市场不同的板块。

＂但我们对零售市场也未必看得更淡，因为近期楼市转好，或对零售市道有所带动。＂他说。

此外，希慎兴业表示，将于今年第四季在利园/利园一期商场大堂及商场部份展开资产增值工程，将增加约1万平方尺楼面以及改善商场的流通，其中5,300平方尺已获一高档品牌承租，料整项工程于2016年下半年完成。至于新宁大厦的拆卸工程亦已完成，料2018年完成重建。