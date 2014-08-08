中国房地产：未来信贷政策将成为楼市调控的主要工具之一--中指院

路透北京8月8日 - 中国多个城市自4月以来陆续放松楼市限购政策，但效果并不明显。中国指数研究院认为，房地产信贷政策继续显着影响市场需求，将成为未来市场调控的主要工具之一。

中指院周五报告称，信贷政策一方面通过利率变化和信贷投放额度变化，来刺激市场需求，另一方面差别化原则的执行也能更好地贯彻落实中央“有保有压”、鼓励消费抑制投资的主导思想。

“各地政府已认识到，仅仅放松限购或将很难扭转市场，信贷刺激需求才是解决提振市场的关键之一。”中指院表示，限购退出后，信贷对市场的影响至关重要，也将是中长期市场调控的主要手段之一。

2014年，中国房地产市场正在经历阶段性下行周期，中央坚持分类指导、分城施策的导向，地方政策更趋灵活；部分城市主动调整政策刺激市场需求、缓减去化压力。

4月以来，多个城市陆续放松限购，但从效果来看，由于市场低迷带来的观望气氛依然浓厚，调控放松并未明显增加持续的市场实际需求。

四川省上周提出下半年对首套房贷进行3%的财政补助，鼓励金融机构支持居民家庭购买基本住房。随后，浙江绍兴在取消限购的同时亦将二套房贷首付比例下调至40%。

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中指院认为，货币信贷规模与房地产市场变化方向一致。从长期数据来看，整体货币规模及流动性对市场影响明显，在投放量高、流动性强的时期，往往伴随着房地产市场的高成交量和成交额，推动楼市快速发展。

“而相较于整体房地产贷款变化，个人购房贷款与市场的变化更为紧密，在市场下行阶段同步呈现下降。”报告称，个人住房贷款利率影响购房成本，对投资投机性需求影响相对较大。

中指院指出，目前来看，预计央行货币政策将继续加大对自住型购房需求的支持；但多套首付和多套贷款的政策暂时没有改变。

“全面刺激或继续收紧的可能都不大，信贷政策或将在刺激刚需和抑制投资之间取得平衡。”中指院称。