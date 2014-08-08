LG电子下周在华开售G3手机

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月8日（记者 Se Young Lee） - LG电子 周五称，下周将通过京东 在华销售G3智能手机，售价3,999元（650美元）。
该手机5月底在韩国上市，售价为899,800韩元（869美元）。
IDC的数据显示，二季度LG智能手机销量全球排名第五，但在中国市场未能进入前十。
由于LG并未与本土运营商签署分销协议，G3前期销售可能面临困难。
LG发言人表示，公司目前选择只与京东合作，从而降低分销费用，并指出非运营商订单占中国手机销量的一半还多。
G3较之前版本有重大改进，获得称赞。该手机装备5.5英寸的高清屏幕，具有激光自动对焦功能。LG曾表示该手机受欢迎程度好于预期。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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