香港房地产：资金流入利好楼市，二手楼价再创新高--中原地产

路透香港8月8日 - 反映香港二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报124点，突破去年3月中的高位，创历史新高，因香港金管局7月初以来多次向市场注资表明资金流入，利好楼市并刺激豪宅楼价上升。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，在用家需求带动下，楼价升势由新界开始扩大至九龙，再蔓延到港岛。港岛区指数按周显着升2.25%报134.14点，创四周新高，且迫近134.33点历史高位

受惠于资金流入，一度落后大市的大型单位楼价开始追上，CCL(大型单位)指数创35周新高，按周升1.68%；CCL(中小型单位)再创历史新高，按周升0.14%。

今天公布的指数，根据7月28日至8月3日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有近八成的交易是在2014年7月14日至20日签临时买卖合约。

金管局7月1日以来共向市场注入逾753亿港元，以平抑港元强势。

差饷物业估价署稍早公布的6月份私人住宅楼价再创历史新高，按月上升1.1%，上半年累计涨1.9%，反映政府5月份微调双倍印花税措施后，刺激楼市回暖。（完）