香港房地产：资金流入利好楼市，二手楼价再创新高--中原地产

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透香港8月8日 - 反映香港二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报124点，突破去年3月中的高位，创历史新高，因香港金管局7月初以来多次向市场注资表明资金流入，利好楼市并刺激豪宅楼价上升。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，在用家需求带动下，楼价升势由新界开始扩大至九龙，再蔓延到港岛。港岛区指数按周显着升2.25%报134.14点，创四周新高，且迫近134.33点历史高位
受惠于资金流入，一度落后大市的大型单位楼价开始追上，CCL(大型单位)指数创35周新高，按周升1.68%；CCL(中小型单位)再创历史新高，按周升0.14%。
今天公布的指数，根据7月28日至8月3日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有近八成的交易是在2014年7月14日至20日签临时买卖合约。
金管局7月1日以来共向市场注入逾753亿港元，以平抑港元强势。
差饷物业估价署稍早公布的6月份私人住宅楼价再创历史新高，按月上升1.1%，上半年累计涨1.9%，反映政府5月份微调双倍印花税措施后，刺激楼市回暖。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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