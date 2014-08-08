欧洲汇市：英镑兑美元跌至八周低位，地缘政治风险打击风险货币

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
美国总统奥巴马周四称，他已批准对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子进行空袭，并“定向”使用美国空中力量保护美国人员。
以色列周五对加沙地带发动空袭，以回应巴勒斯坦发射火箭弹。巴以双方在持续一个月的交战后，未能就延长停火72小时达成协议。
“投资者担心地缘政治紧张局势全面升级，”三菱东京日联银行外汇策略师Lee Hardman称。
英镑兑美元 跌至6月12日以来低点1.6796，最新报1.6800，盘中跌0.2%。
欧元全面上扬，兑英镑 涨0.4%至0.7969。(完)
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(编译 田建华/朱晓军; 审校 李春喜)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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