版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 8日 星期五 17:55 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元跌至八周低位，地缘政治风险打击风险货币

美国总统奥巴马周四称，他已批准对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子进行空袭，并“定向”使用美国空中力量保护美国人员。

以色列周五对加沙地带发动空袭，以回应巴勒斯坦发射火箭弹。巴以双方在持续一个月的交战后，未能就延长停火72小时达成协议。

“投资者担心地缘政治紧张局势全面升级，”三菱东京日联银行外汇策略师Lee Hardman称。

英镑兑美元 跌至6月12日以来低点1.6796，最新报1.6800，盘中跌0.2%。

欧元全面上扬，兑英镑 涨0.4%至0.7969。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 田建华/朱晓军; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐