中国稀土：今年将继续保持对稀土领域不法行为的高压态势--工信部官员

路透北京8月8日 - 中国工业和信息化部周五表示，今年将继续保持对稀土生产和流通领域违法违规行为的高压态势，还将通过稀土专用发票、数据共享、完善举报制度等手段，及时发现问题和实施查处。

新华社援引工信部原材料工业司巡视员、稀土办公室主任贾银松称，要督促地方坚决查处违法违规行为，对个别地方政府监管责任不落实，官商勾结，违规审批项目等行为进行问责。通过加大打非治违、打击走私、打击官商勾结的力度，治乱，治散，治本，促进稀土产业健康发展。

他指出，去年8月以来工信部会同公安部、国土资源部、环境保护部等七个部门开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动，并对检查出的问题进行挂牌督办，先后查处违法盗采案件46起，责令126家违规生产企业停产整顿，并吊销161家稀土企业的经营执照，累计查扣涉案的稀土原料和非法稀土产品1.9万吨。

全国海关还查获走私案件九起，查获涉案的稀土产品2,300吨，涉案价值5,200万元。

尽管如此，贾银松提到，当前中国稀土行业还存在一些突出问题。其中，非法盗采、无计划生产时有发生，而且形成集开采、生产、流通、走私为一体的黑色利益链条，严重扰乱市场秩序，导致稀土产品价格的大幅下降。

中国海关周五公布数据,7月稀土出口1,799吨,较上月上升15.6%。