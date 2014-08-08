中国国企：国资委系统监管企业去年末国有资本及权益规模同比增12%

路透北京8月8日 - 中国国务院国资委周五发布全国国资委系统监管企业2013年度总体运行情况显示，截至2013年底全国国资委系统监管企业共10.9万户，拥有国有资本及权益达到22.9万亿元人民币，较上年增12.1%。

国资委网站刊登的数据显示，截至2013年底，全国国资委系统监管企业共拥有国有资本及权益比2013年初增加2.5万亿元，扣除各项客观增减因素后，2013年度全国国资委系统监管企业平均国有资本保值增值率为104.4%。

与此同时，全国国资委系统监管企业资产总额达到85.4万亿元，比上年增长19.6%；所有者权益总额30万亿元，比上年增长17.1%；2013年度全国国资委系统监管企业实现营业收入42万亿元，比上年增长10.5%。

数据还显示，2013年度全国国资委系统监管企业实现利润总额2.2万亿元，比上年增长6.3%，实现净利润1.6万亿元，比上年增长4.7%，实际上交税金29，028.9亿元，比上年增长4.2%。（完）

欲参看详情请点选国资委网站(here) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)