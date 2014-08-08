马来西亚期市：棕榈油期货触及一年低点，产量料增加压制价格

行业监管机构--马来西亚棕榈油总署(MPOB)将于下周一发布7月末棕榈油库存、产量和出口官方数据。

据路透市场分析师王涛，棕榈油在完成五浪周期后，料升破每吨2,268马币的阻力位，进一步上扬至2,298马币。(完)