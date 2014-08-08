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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 18:40 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及一年低点，产量料增加压制价格

“7月产量可能超过协会预估，”一位吉隆坡贸易商称，“我们认为增速将接近两位数，同时也缺乏新需求。”

贸易商称，未来几个月马来西亚棕榈油产量可能稳定增长。

行业监管机构--马来西亚棕榈油总署(MPOB)将于下周一发布7月末棕榈油库存、产量和出口官方数据。

据路透市场分析师王涛，棕榈油在完成五浪周期后，料升破每吨2,268马币的阻力位，进一步上扬至2,298马币。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/朱晓军；审校 戴素萍)
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