中国央行：增再贴现额度120亿元，用于支持扩大三农、小微信贷投放

路透北京8月8日 - 中国央行周五表示，对部分分支行增加再贴现额度120亿元人民币，要求全部用于支持金融机构扩大“三农”(农业、农民、农村)、小微企业信贷投放。

刊登在中国央行网站的新闻稿并显示，将采取有效措施，进一步完善再贴现管理，促进降低社会融资成本。优化再贴现支持对象，优先支持符合宏观审慎要求的地方中小法人金融机构。

此外，央行还明确，对涉农票据和小微企业签发、收受的票据以及中小金融机构承兑、持有的票据优先办理再贴现，对票面金额500万元以下的票据优先办理再贴现。并提高再贴现额度使用效率。用好增量，盘活存量，按照涉农和小微企业票据的分布情况，优化再贴现额度的地区结构。

“引导金融机构降低贴现利率。金融机构办理再贴现票据的贴现利率应低于该金融机构同期同档次贴现加权平均利率，促进降低社会融资成本。”央行在新闻稿中称。

中国央行本周三表示，下半年宏观调控和改革发展稳定各项工作任务仍繁重，将在保持货币政策基本取向稳定的同时，贯彻好定向调控要求，精准发力；推动落实降低企业融资成本的各项措施，促进经济持续平稳发展。

中国央行二季度货币政策执行报告称，下一阶段继续实施稳健的货币政策， 保持政策的连续性和稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的取向；优化流动性的投向和结构，落实好定向降准的相关措施，发挥好信贷政策支持再贷款和再贴现政策的作用，引导金融机构优化信贷结构。 (完)

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