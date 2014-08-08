国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水下滑，然供给仍紧俏前景光明

路透新加坡8月8日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周五小幅下滑，在现货交易时段即期船货以较低升水卖出，不过交易商称由于伊朗缩减燃料油出口，市场前景因供给吃紧而看俏。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡报价每吨升水1.86美元，较上日下跌0.34美元。

中国光汇石油出售一批380-cst燃料油给摩科瑞，8月22-26日装运，每吨596美元，根据路透计算，相当于升水0.14-0.58美元。

光汇石油在8月5日买进380-cst船货，同样在8月22-26日装运，每吨593.50美元，当时统售价格偏低，因原油市场疲软。

反观布兰特原油周五已经上涨超过1美元，此前美国批准对伊拉克境内伊斯兰武装份子发动空袭，令人担心石油输出国组织(OPEC)第二大产油国的原油供应安全。

一名伊朗国家石油公司消息人士指出，伊朗海事燃料油出口意外中止出口两周，至少要一个月后才会恢复。

新加坡现货市场有五笔交易，其中四笔为180-cst燃料油，另外一笔则为380-cst燃料油。

BP出售三批两万吨180-cst船货给嘉能可，每批的报价为较新加坡现货报价升水2美元，装运日期分别为8月23-27日、8月26-30日，以及9月3-7日。

嘉能可向兴隆买进2万吨180-cst船货，8月23-27日装运，每吨603美元。

摩科瑞向光汇石油买进2万吨380-cst船货，8月23-27日装运，每吨596美元。(完)

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