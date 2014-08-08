东南亚股市：马来西亚及新加坡股市创下3月以来单周最大跌幅

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透曼谷8月8日 - 马来西亚及新加坡股市本周创下五个月来单周最大跌幅，因美国总统奥巴马授权对伊拉克进行空袭后，全球避险风潮升高且区域货币贬值。
马来西亚主要股指 跌1.5%，创3月26日以来最低收盘价，周线下挫1.3%。证交所数据显示，外资周五卖超1.22亿马币(林吉特)(3,800万美元)。
新加坡海峡时报指数 下跌0.8%，周线下挫1.7%。地产商UOL集团 股价下滑1.4%，公司此前发布第二季净利腰斩逾半。
东南亚其他股市当周涨跌不一，印尼股市 及菲律宾股市 近持平；越南股市 表现最佳，周线上涨1.9%。
泰国股市 当周攀升1.3%，扳回上周挫跌2.8%的部份跌幅。泰国股市周一及周二将因国定假日休市。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 434.63 -2.30 -0.53 +11.91 388.37
新加坡 3288.89 -25.33 -0.76 +3.83 3167.43
马来西亚 1839.87 -27.45 -1.47 -1.45 1866.96
泰国 1520.31 -1.96 -0.13 +17.06 1298.71
印尼 5053.76 -13.22 -0.26 +18.24 4274.18
菲律宾 6880.34 -74.87 -1.08 +16.82 5889.83
越南 605.43 -2.19 -0.36 +19.98 504.63
(完)
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(编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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