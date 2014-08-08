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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 19:10 BJT

OPEC月报：下调2014年全球原油需求成长预估，并增加产出

路透伦敦8月8日 - 石油输出国组织(OPEC)连续第二个月调降2014年需求成长预估，并称尽管伊拉克及利比亚出现动乱，但7月产出仍扩张，暗示全球供给将更为宽裕。

OPEC周五发布月度报告中，将今年全球每日原油需求成长幅度预估下调至110万桶，下修幅度为3万桶，这是OPEC连续第二个月调降预估。

OPEC同时下调2014年全球对其产出原油的需求预估至每日2,961万桶，较前次预估下调7万桶，原因在于需求预估调降，以及OPEC以外国家扩产。

报告同时显示，OPEC 7月产出增加；根据报告引述的另一名消息人士指出，7月每日产出扩增17万桶至每日2,991万桶，因利比亚及沙特供给增加。(完) (编译 张明钧 审校 戴素萍)
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