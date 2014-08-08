OPEC月报：下调2014年全球原油需求成长预估，并增加产出

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透伦敦8月8日 - 石油输出国组织(OPEC)连续第二个月调降2014年需求成长预估，并称尽管伊拉克及利比亚出现动乱，但7月产出仍扩张，暗示全球供给将更为宽裕。
OPEC周五发布月度报告中，将今年全球每日原油需求成长幅度预估下调至110万桶，下修幅度为3万桶，这是OPEC连续第二个月调降预估。
OPEC同时下调2014年全球对其产出原油的需求预估至每日2,961万桶，较前次预估下调7万桶，原因在于需求预估调降，以及OPEC以外国家扩产。
报告同时显示，OPEC 7月产出增加；根据报告引述的另一名消息人士指出，7月每日产出扩增17万桶至每日2,991万桶，因利比亚及沙特供给增加。(完) (编译 张明钧 审校 戴素萍)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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