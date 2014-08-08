国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，受台湾及泰国供给增加影响

路透新加坡8月8日 - 亚洲9月柴油裂解价差周五下跌，行业消息人士称，来自泰国及台湾的额外供给，令已经过剩的市场承压。

路透数据显示，9月柴油裂解价差下跌0.25美元，每桶较迪拜原油升水14.80美元。

交易商称，台湾台塑集团出售两批中程含硫500-ppm船货，分别给贸易商托克(Trafigura)及台湾中塑油品，每桶较新加坡报价折价约0.40美元。

一名交易商称，中塑油品是供货给台湾境内的用户，其也已经向菲律宾等市场供货。

交易商称，台塑集团同时也出售一批长程船货给Winson Oil，每桶较新加坡报价折价0.70美元。

交易商表示，Thai Oil可能出售两批于9月装运的含硫500ppm柴油，每桶分别较新加坡报价贴水1.20美元至1.30。他们并称，买家可能包括PTT。

新加坡现货市场有三笔柴油交易，无航煤交易。

托克自P66买进15万桶含硫500ppm柴油，8月23-27日装运，每桶较新加坡8月21-27日报价均价贴水0.35美元。

兴隆自道达尔买进15万桶含硫500ppm柴油，8月25-29日装运，每桶较新加坡8月26至9月1日报价均价贴水0.36美元。

兴隆自BP买进15万桶含硫500ppm柴油，9月3-7日装运，每桶较新加坡8月2-8日报价均价贴水0.35美元。(完)

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