国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，受台湾及泰国供给增加影响

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透新加坡8月8日 - 亚洲9月柴油裂解价差周五下跌，行业消息人士称，来自泰国及台湾的额外供给，令已经过剩的市场承压。
路透数据显示，9月柴油裂解价差下跌0.25美元，每桶较迪拜原油升水14.80美元。
交易商称，台湾台塑集团出售两批中程含硫500-ppm船货，分别给贸易商托克(Trafigura)及台湾中塑油品，每桶较新加坡报价折价约0.40美元。
一名交易商称，中塑油品是供货给台湾境内的用户，其也已经向菲律宾等市场供货。
交易商称，台塑集团同时也出售一批长程船货给Winson Oil，每桶较新加坡报价折价0.70美元。
交易商表示，Thai Oil可能出售两批于9月装运的含硫500ppm柴油，每桶分别较新加坡报价贴水1.20美元至1.30。他们并称，买家可能包括PTT。
新加坡现货市场有三笔柴油交易，无航煤交易。
托克自P66买进15万桶含硫500ppm柴油，8月23-27日装运，每桶较新加坡8月21-27日报价均价贴水0.35美元。
兴隆自道达尔买进15万桶含硫500ppm柴油，8月25-29日装运，每桶较新加坡8月26至9月1日报价均价贴水0.36美元。
兴隆自BP买进15万桶含硫500ppm柴油，9月3-7日装运，每桶较新加坡8月2-8日报价均价贴水0.35美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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