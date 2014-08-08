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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 21:34 BJT

美国热股：ZYNGA盘初股价挫跌逾4%，第二季业绩意外疲软且调降财测

路透8月8日 - ZYNGA 周四公布的第二季财报出乎意外的疲弱，同时调降2014年财测，公司称已经延后多款游戏的推出，包括"Zynga Poker"的改版。

ZYNGA初股价大跌逾4%至2.8美元，周四收报2.92美元。(完)
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