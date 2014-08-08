新加坡经济：上半年成长3.5%，全年成长率预估为2.5-3.5%--总理李显龙

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透新加坡8月8日 - 总理李显龙周五表示，2014年新加坡经济将成长2.5-3.5%，将政府先前的预估值进一步缩窄。
先前预估2014年新加坡经济将成长2-4%。
李显龙在周六国庆日前的例行演说当中指出，新加坡今年上半年经济年成长率为3.5%。
政府下周将发布第二季国内生产总值(GDP)终值数据。路透调查显示，在6月制造业产出展现些许韧性后，分析师预估新加坡4-6月GDP环比年率衰退幅度将低于初估值。 (完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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