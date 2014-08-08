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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 19:46 BJT

新加坡经济：上半年成长3.5%，全年成长率预估为2.5-3.5%--总理李显龙

路透新加坡8月8日 - 总理李显龙周五表示，2014年新加坡经济将成长2.5-3.5%，将政府先前的预估值进一步缩窄。

先前预估2014年新加坡经济将成长2-4%。

李显龙在周六国庆日前的例行演说当中指出，新加坡今年上半年经济年成长率为3.5%。

政府下周将发布第二季国内生产总值(GDP)终值数据。路透调查显示，在6月制造业产出展现些许韧性后，分析师预估新加坡4-6月GDP环比年率衰退幅度将低于初估值。 (完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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