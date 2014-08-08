表格：加拿大7月就业岗位意外仅增加200个，失业率降至7.0%

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透8月8日 - 加拿大统计局周五公布，7月就业岗位仅增加200个，增幅低于预估，因全职就业岗位减少，抵销兼职岗位的增幅。
7月失业率自上月的7.1%降至7.0%，因寻找工作的人数减少。
2014年7月 2014年6月
就业人口变动 +200 -9,400
全职就业 -59,700 +33,500
兼职就业 +60,000 -43,000
失业率 7.0% 7.1%
就业参与率 65.9% 66.1%
路透调查分析师原预估，7月加拿大增加2万个就业岗位，失业率维持在7.1%。(完)
(编译 龚芳; 审校 戴素萍)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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