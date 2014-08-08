版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 20:49 BJT

表格：加拿大7月就业岗位意外仅增加200个，失业率降至7.0%

路透8月8日 - 加拿大统计局周五公布，7月就业岗位仅增加200个，增幅低于预估，因全职就业岗位减少，抵销兼职岗位的增幅。

7月失业率自上月的7.1%降至7.0%，因寻找工作的人数减少。

2014年7月 2014年6月

就业人口变动 +200 -9,400

　　全职就业 　　 -59,700 +33,500

兼职就业 +60,000 -43,000

失业率　　　　 　　7.0% 7.1%

就业参与率 　　 65.9% 66.1%

路透调查分析师原预估，7月加拿大增加2万个就业岗位，失业率维持在7.1%。(完)

(编译 龚芳; 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐