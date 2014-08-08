版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 21:35 BJT

美国热股：自由港盘初股价小跌0.2%，有意出售加州陆上油井

路透8月8日 - 熟知内情人士指出，自由港麦克默伦铜金矿公司 已经与潜在买家接洽，将出售加州陆上油井，售价可能多达50亿美元。

自由港盘初股价小跌0.2%，报36.08美元，周四收报36.15美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐