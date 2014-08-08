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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 21:32 BJT

美国热股：SOLARCITY盘初股价上涨约2%，上季亏损小于预期

路透8月8日 - 太阳能业者SOLARCITY 公布季度亏损小于预期，因有“前所未见的需求”；这家有特斯拉汽车(Tesla Motors) 创办人Elon Musk支持的公司表示，6月30日止第二季新增超过3万个客户，一年前为8,559个。

SOLARCITY盘初股价上涨逾2%至77.37美元，周四收报75.63美元。(完)
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