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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 21:33 BJT

美国热股：GAP股价盘初大涨逾4%，第二季预估获利高于市场预期

路透8月8日 - 服饰零售业者GAP 估计第二季经调整每股获利介于0.68-0.69美元，分析师平均预估则为0.66美元。

GAP盘初股价上涨逾4%至41.9美元，周四收报40.2美元。(完)
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