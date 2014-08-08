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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 20:41 BJT

表格：美国第二季非农生产率环比年率初值为增长2.5%，预期为升1.5%

路透8月8日 - 美国劳工部周五公布：

* 第二季非农生产率环比年率初值为增长2.5%(预估为增长1.5%)，第一季为下降4.5%(前值为下降3.2%)

* 第二季非农单位劳工成本为成长0.6%(预估为成长1.4%)，第一季为成长11.8%(前值增长5.7%)

* 第一季非农生产率环比年率为1981年第四季下降4.7%以来最大降幅

* 第一季非农单位劳工成本为2012年第四季上扬12.7%以来最大升幅

环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：

生产率 单位劳工成本

第二季-P 第一季-R 第一季-PR 第二季-P 第一季-R 第一季-PR

非农业 2.5 -4.5 -3.2 0.6 11.8 5.7

制造业 3.6 3.2 3.8 -1.3 5.0 -0.4

耐久财(耐用品) 2.9 3.4 4.1 -1.3 5.4 -1.5

非耐久财 5.9 2.8 3.3 -2.7 4.1 1.7

整体企业 2.0 -5.0 -3.5 1.0 12.7 6.3

注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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