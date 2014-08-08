表格：美国第二季非农生产率环比年率初值为增长2.5%，预期为升1.5%

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透8月8日 - 美国劳工部周五公布：
* 第二季非农生产率环比年率初值为增长2.5%(预估为增长1.5%)，第一季为下降4.5%(前值为下降3.2%)
* 第二季非农单位劳工成本为成长0.6%(预估为成长1.4%)，第一季为成长11.8%(前值增长5.7%)
* 第一季非农生产率环比年率为1981年第四季下降4.7%以来最大降幅
* 第一季非农单位劳工成本为2012年第四季上扬12.7%以来最大升幅
环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：
生产率 单位劳工成本
第二季-P 第一季-R 第一季-PR 第二季-P 第一季-R 第一季-PR
非农业 2.5 -4.5 -3.2 0.6 11.8 5.7
制造业 3.6 3.2 3.8 -1.3 5.0 -0.4
耐久财(耐用品) 2.9 3.4 4.1 -1.3 5.4 -1.5
非耐久财 5.9 2.8 3.3 -2.7 4.1 1.7
整体企业 2.0 -5.0 -3.5 1.0 12.7 6.3
注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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