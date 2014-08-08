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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 21:31 BJT

美国热股：新闻集团盘初股价下跌2%，此前公布季度营收优于预期

路透8月8日 - 新闻集团 公布季度营收优于预期，旗下书籍出版事业成长协助抵销规模较大的新闻及资讯部门营收下滑。

新闻集团盘初股价下跌约2%至17.06美元，周四收报17.42美元。(完)
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