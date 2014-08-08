国际油市：石脑油裂解价差下滑，因供给持续居高不下

路透新加坡8月8日 - 亚洲石脑油裂解价继上日短暂窜升后，周五跌至每吨126.68美元，因市场预计到9月供给将持续居高不下。

韩国现货价格周四迅速转为贴水，为10月以来首见；此前LG化学买进9月下半的船货，成本加运费(C&F)价格为较日本报价每吨贴水0.50美元。

交易商们指出，LG化学可能已买进10月交运船货，到岸价格(CIF)为较日本报价每吨升水3.50美元，但此尚无法证实。

“我们很久没看到韩国是在贴水的情况下成交。上回是在2013年第四季出现贴水的情况，”一名新加坡交易商指出。

LG化学在市场寻求9-12月交运的船货，但交易商们指出，在缺乏10月以后交运船货的卖单下，该公司多买进9月及10月的船货。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)已结束谈判，将采购10月起为期六个月的石脑油，C&F价格为较日本报价每吨升水5.00-5.50美元。公司约40万吨2015年3月到期为期12个月合约，C&F价格为较日本报价每吨升水约5.00美元。

台湾中油可能以C&F价格较日本报价每吨升水1美元，买进8月25日至9月25日高雄交运的船货；中油7月初买进类似等级8月1-25日交运船货，则为上述价格的八倍之高。

在新加坡现货市场方面，连续第三天无石脑油交易。

中国石油出售两批92-辛烷值汽油给维多公司，8月23-27日装运，每桶110.60美元。

SK Energy出售一批92-辛烷值汽油给Hendon Energy，9月1-5日装运，每桶110.90美元。(完)

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