埃博拉疫情：世界卫生组织称埃博拉死亡病例增加29例至961例

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透日内瓦8月8日 - 世界卫生组织周五表示，西非埃博拉疫情爆发后，截至8月6日止已有961人死亡，其中8月5-6日回报的死亡案例达29人。
新增病例为68人，总感染人数达1,779人。最新受到影响的尼日利亚(奈及利亚)新增四例，而疫情起始地几内亚无新增病例。死亡病例中几内亚有四例、尼日利亚1例、塞拉利昂(狮子山)12例、利比里亚(赖比瑞亚)有12例。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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